ACA-PSG : des Ajacciens déposent plainte après avoir été agressés par des supporters du PSG

La nuit de vendredi à samedi a été agitée à Ajaccio après la réception du Paris-Saint-Germain, pour la 12e journée de Ligue 1 . Des Ajacciens d'une vingtaine d'années ont déposé plainte pour violences et dégradations après avoir été pris à partie par un groupe identifié comme supporters parisiens. Une enquête est en cours, confirment la police et le Parquet d'Ajaccio. Un supporter du PSG a également été blessé au visage aux abords du stade.

Il était environ 2 heures du matin quand Paul, Antoine* et leurs amis, stationnés près du tribunal, ont vu arriver un "amas de personnes". "Je suis resté dans ma voiture, sans comprendre ce qu'il se passait", explique Paul Les coups pleuvent sur la voiture, alors que le jeune homme de 19 ans crie, dans la confusion, qu'il est Ajaccien. Son ami Antoine vient de crier "C'est les supporters du PSG !", mais il est déjà trop tard.

"On n'est même pas supporters de l'ACA !"

"Ils ont ouvert la voiture, m'ont mis des coups de gants de moto, de barre de fer. Ils étaient sept sur moi", poursuit Paul, seul à ne pas avoir pu prendre la fuite. "Aucun d'entre nous, affirme-t-il n'est supporter de l'ACA ! On n'était pas au stade, mais en ville entre amis". Supporters du Gazélec, ils n'ont "même pas suivi le match".

Avant de prendre la fuite, Thomas dit avoir repéré les logos des ultras parisiens sur leurs tshirts. "On a entendu plein de mots anti-Corses comme 'On va vous crever bande de Corses'", précise-t-il. "On était au mauvais endroit au mauvais moment", concluent les deux jeunes hommes, dépités.

Enquête en cours

Arrivé au commissariat avec la pommette gonflée et la cuisse blessée à la barre de fer, Paul a déposé plainte et poursuit les démarches avec son assurance. Sa voiture a été "très endommagée", précise-t-il, photo à l'appui. L'enquête est en cours, confirment la police et le parquet d'Ajaccio, sans donner plus de détail. Les deux jeunes ajacciens espèrent quant à eux que la présence de caméras sur le Cours permettra de donner suite à cette affaire.

*Les prénoms ont été modifiés