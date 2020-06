Violences policières : ACAB Tous les flics sont des salauds tagué sur le logement privé d'un policier brestois

Alors qu'en France, on assiste depuis plusieurs jours à des rassemblements de protestation contre les violences policières, le logement privé d'un policier de l'antenne de la Police Judiciaire de Brest, a été tagué avec le slogan ACAB ( All Cops Are Bastards, tous les flics sont des salauds).