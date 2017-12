Une deuxième victime dans l'accident qui s'est produit mardi soir à Boulay les Barres dans le Loiret. La passagère de la voiture percutée par un camion, une femme de 31 ans, est décédée. Le conducteur, son compagnon, était mort au volant, un bébé de six mois est dans un état grave

Boulay-les-Barres, France

Une expertise technique de la voiture devrait être pratiquée dans les prochains jours, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé mardi soir vers 19 heures, à Boulay les Barres. Selon les premiers éléments de l'enquête la voiture, à bord de laquelle se trouvait un couple d'une trentaine d'années et son bébé de six mois, a marqué le stop avant de s'engager sur la route de Bricy. Et pour une raison inconnue elle s'est arrêtée en plein milieu de la chaussée. Le chauffeur du camion qui arrivait à ce moment-là n'aurait rien pu faire pour l'éviter.

Un bébé de six mois toujours dans un état grave à l'hôpital

Le conducteur de la voiture était mort sur le coup, sa compagne est décédée ce mercredi des suites de ses blessures. Leur bébé de six mois est toujours dans un état grave à l'hôpital de La Source à Orléans. Le chauffeur du camion, choqué, n'a pas encore pu être entendu par les gendarmes. Les analyses toxicologiques, alcool et stupéfiant, se sont révélées négatives.

Bilan très lourd en décembre sur les routes du Loiret

Un accident qui vient alourdir un bilan déjà très élevé sur les routes du Loiret. Déjà début décembre six personnes avaient été tuées sur les routes du département en l'espace d'un week-end.