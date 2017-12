Chambourg-sur-Indre, France

Si vous avez suivi l'actualité de la Touraine ces derniers jours, vous n'avez pas pu passer à coté de ce violent accident vendredi soir à Chambourg-sur-Indre près de Loches. Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie après avoir été percuté sur le passage à niveau, situé au lieu-dit l'Éperon, par un TER qui desservait Loches en provenance de Tours.

L'accident a eu lieu sur un passage à niveau qui n'a pas de barrière. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Pourquoi le véhicule était-il à l'arrêt sur la voie ?

La principale interrogation des enquêteurs, c'est de savoir pourquoi ce jeune homme stationnait au beau milieu de ce passage à niveau.

Un passage à niveau qui n'avait pas de barrière protectrice. Et pour cause : la voie est située dans un chemin privé. En la traversant, on atteint une seule habitation : l'ancienne maison du garde-barrière. C'est dans cette maison que se rendait le jeune homme pour y retrouver des connaissances.

Mais alors pourquoi stationner sur ce passage, alors qu'il était attendu au bout du chemin ? La question reste pour l'instant sans réponse.

Une voie située près d'une D943 bruyante

Les enquêteurs savent juste que le jeune homme a vu arriver le TER et qu'il a tenté de redémarrer sa voiture. Trop tard. Peut-être ne l'avait- il pas entendu assez tôt : ce chemin de fer fait face à la D943, une route passante qui résonne beaucoup.

Le trafic SNCF a repris ce samedi

Le jeune homme était connu par la gendarmerie, "par forcément en mal" nous dit-on. Il habitait Loches sur le camp des gens du voyage.

L'accident a interrompu le trafic des trains toutes la nuit de vendredi à samedi. Un trafic qui a repris ce samedi aux alentours de 13 h.