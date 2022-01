Accident à Chauvé : un camion perd son chargement, 26000 litres de lait en vrac

Un accident ce dimanche matin à 4 heures sur la commune de Chauvé. Un poids-lourd qui transportait 26000 litres de lait en vrac se retrouve couché le côté. Il a fallu creuser des tranchées et mettre en place des barrages de terre et de paille pour limiter les dégâts.

un camion couché et 26000 litres de lait en vrac déversés

Il est 4 heures du matin ce dimanche 16 janvier quand les pompiers sont appelés sur la commune de Chauvé dans le Pays-de-Retz au lieu-dit l'Auvière. Un poids-lourd qui transportait 26000 litres de lait en vrac s'est retrouvé couché sur le côté. La conductrice est légèrement blessée et les deux tiers de son chargement se sont déversés.

Il a fallu creuser des tranchées de 20 mètres et mettre en place des barrages de terre et de paille dans un périmètre de 500 mètres en amont et en aval pour éviter que le lait ne se répande dans le champ à proximité.