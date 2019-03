Accident à Épinouze : le conducteur de la voiture était mineur, un passager placé en coma artificiel

Épinouze, France

Il est âgé de 17 ans et n'est donc pas titulaire du permis de conduire. Pourtant, c'est bien cet adolescent qui était au volant de la .... qui a terminé sa course dans un poteau EDF, samedi 16 mars à trois heures du matin. Lui et son passager avant ne sont que légèrement blessés. En revanche, à l'arrière du véhicule, les deux passagers, un homme de 18 ans et une adolescente de 16 ans, sont tous les deux gravement blessés. L'homme a même été placé dans un coma artificiel à l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon. Les gendarmes poursuivent leur enquête pour connaître les causes de cet accident.