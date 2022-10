Accident à hauteur des Baraques sur l'A31 : plusieurs kilomètres de bouchons

Les sapeurs-pompiers sont venus pour prendre en charge une personne et dégager le passage.

Il était environ 15h30 ce mardi lorsqu'une voiture a heurté un camion sur l'autoroute A31, dans le sens Nancy-Toul, au niveau des Baraques, quelques mètres seulement après la bifurcation entre l'A31 et l'A33. Deux voies sur 3 ont été bloquées par cet accident, provoquant plusieurs kilomètres de ralentissement à l'arrière, principalement sur l'A33.

Une personne blessée

Les secours sont rapidement intervenus sur place pour prendre en charge une personne légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Trois quarts d'heure plus tard, ils terminaient de déblayer les dégâts et de dégager la chaussée pour permettre un retour à la normale.