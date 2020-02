Accident à Ibos : une femme de 48 ans évacuée vers l'hôpital de Toulouse en état de détresse vitale

L'accident s'est produit ce samedi matin vers 10 heures sur la D817 entre Pau et Tarbes à hauteur d'Ibos. Deux véhicules se sont heurtés frontalement, les trois victimes ont été évacuées vers les hôpitaux de Tarbes et Toulouse et la route a été bloquée jusqu'à 12 h 30.