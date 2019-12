Accident à Lignières : "Comment expliquer ça ? C'est l'horreur" témoigne, effondrée, la maire de la commune

Lignières, France

Elle a appris la nouvelle tard ce jeudi soir. "Nous étions en conseil municipal et mon téléphone portable était dans mon sac alors les gendarmes sont venus directement à la mairie" pour annoncer la terrible nouvelle explique Elisabeth Barbier, la maire de Lignières. C'est un choc pour l'élue qui apprend qu'une voiture transportant trois personnes a percuté de plein fouet une maison sur la route de Bourge devant la gendarmerie.

Aucun survivant

Il n'y a aucun survivant. "Comment expliquez cela ? C'est l'horreur." Avec l'équipe municipale, l'édile s'est rendue sur le lieu de l'accident. Bouleversée par ce qu'elle a vu, Elisabeth Barbier ne trouve pas les mots : "On a découvert une voiture dans un état... (long silence). C'était foudroyant... il a fallu extraire les corps..."

Maintenant il va falloir prévenir les familles des victimes

Les victimes sont originaires de la Nièvre et de l'Allier et ont tous entre 19 et 20 ans, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé une enquête est bien sûr ouverte. "Maintenant il va falloir prévenir les familles des victimes" explique la maire de la commune de Lignières, "cela va être aussi un drame" pour cette mère de famille qui avait perdu son fils de 17 ans dans un accident de la route.