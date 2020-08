Accident à Mayenne : la RN12 est coupée à la circulation

Un accident ce matin peu après 8h30 à Mayenne au niveau du rond point de la piscine La Vague. Un poids lourd qui transportait des filtres à huile usagés s'est couché sur la chaussée. Le conducteur a été légèrement blessé et hospitalisé au CH Mayenne. La circulation, elle, est perturbée dans le secteur.

Fermeture de la RN12 et déviation en place

En raison du chargement, il y avait des risques de pollution et la chaussée est glissante d'où la fermeture de la Nationale 12 entre le giratoire des Déportés et le rond point de Coulonges. Environ 25 pompiers sont intervenus et ont réussi à contenir la pollution. Dans la journée il va falloir remonter le poids lourd et nettoyer la chaussée : une société de dépollution va se rendre sur place. En attendant une déviation est mise en place par les Départementales 13 et 7 ainsi que l'axe Laval Mayenne soit la RN 162. Selon les pompiers, l'intervention peut durer plusieurs heures.