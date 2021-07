Accident à Néris-les-Bains (Allier) : le conducteur du fourgon interpellé ce lundi à Montluçon

L'homme âgé de 34 ans avait pris la fuite avec deux passagers après avoir causé un accident et blessé deux personnes mardi dernier sur la RD 2144 à la sortie de Néris-les-Bains. Pour l'heure, les gendarmes enquêteurs se montrent discrets sur ce qui a motivé leur fuite.

Du nouveau dans l'enquête sur le conducteur du fourgon qui avait pris la fuite mardi dernier après avoir percuté un véhicule 4X4 à la sortie de Néris-les-Bains dans l'Allier. Les gendarmes l'ont interpellé ce lundi peu avant midi à Montluçon. Placé en garde à vue, le chauffard âgé de 34 ans est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice.

L’accident avait fait deux blessés, un Bourbonnais âgé de 74 ans et son petit-fils de 17 ans. Le grand-père avait été placé en observation au Centre Hospitalier de Montluçon. Tous les deux sont sortis de l'hôpital depuis. La collision s'était produite au lieu-dit la Côte Jaune. Le conducteur du fourgon avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage en pente. Il a percuté un 4X4 qui circulait en sens inverse.

Pas d'adresse fixe

Le chauffard et ses deux passagers avaient abandonné leur fourgon accidenté et avaient pris la fuite. Les militaires avaient déployé un important dispositif de recherches et lancé parallèlement un appel à témoins.

L'auteur présumé de l'accident n'avait pas d'adresse fixe, mais était identifié comme ayant "plusieurs points de chute". C'est à l'une de ces adresses, qu'il a été interpellé après une petite semaine d'investigations. Les gendarmes montluçonnais précisent également qu'un des deux passagers s'est rendu de lui-même au commissariat en fin de semaine dernière. Pour l'heure, les enquêteurs se montrent discrets sur ce qui a motivé leur fuite.