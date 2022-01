Accident à Ugitech : une cagnotte ouverte pour Yassine et sa famille

Après la mort d'un salarié de l'usine Ugitech ce mardi à Ugine en Savoie, le deuil est d'une douleur indescriptible pour les collègues de Yassine, 38 ans, décédé dans un accident de travail dans un atelier d'aciérie. L'heure est au recueillement et à l'accompagnement de la famille de Yassine.

à lire aussi Accident à Ugitech : le corps du salarié a été retrouvé

Depuis mardi soir, ses amis se mobilisent sur les réseaux sociaux. Une cagnotte est en ligne pour soutenir la femme et les deux fils de Yassine avec déjà plus de 15.000 euros récoltés. "Je ne m'attendais pas à un tel engouement, mais ça me fait chaud au cœur pour sa famille", lance Julien, très ému.

"Un homme généreux, qui sacrifiait tout pour ses gosses"

Si la cagnotte ne ramènera pas Yassine, c'est le geste qui compte pour Julien. Il garde une très belle image de son copain d'atelier, même s'il ne réalise toujours pas qu'il ne reverra plus son collègue. "C'est un moment horrible qu'on ne souhaite à personne, qu'on ne pense pas vivre quand on va travailler. Là, ça touche non pas uniquement un secteur de l'usine, ça touche vraiment tout le département. J'étais son remplaçant, chef de poste et avant tout son collègue de travail. On était très soudé, on prenait soin les uns des autres. C'est comme si on perdait un proche à nos yeux."

Les salariés d'Ugitech sont touchés comme Julien, collègue d'atelier de Yassine. Copier

En plus de la cellule psychologique mise en place depuis le drame, une cinquantaine de salariés, amis de Yassine se réunissent tous les soirs à Ugitech à la mémoire de leur collègue.