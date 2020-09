Accident à Ustaritz : un mort, un blessé grave

Le choc a été extrêmement violent, selon les secours intervenus sur place. Peu avant midi, ce vendredi, sur la départementale 932, deux voitures sont entrées en collision frontale.

Le conducteur de l'un des véhicules est décédé en dépit de l'intervention des pompiers et du Samu pour le réanimer. Lorsque les secours sont arrivés, il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Il avait 49 ans. Son bébé, une petite fille, située à l'arrière du véhicule, a été légèrement blessée. Elle a été transférée aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Bayonne.

Dans l'autre voiture, le conducteur - seul à bord - a été très gravement touché à l'abdomen et aux jambes. Il a également été transporté à l'hôpital de Bayonne. D'importants moyens de secours ont été déclenchés sur place : quatre ambulances, les pompiers d'Anglet, de Saint-Jean-de-Luz, et d'Ustaritz. Une enquête de Gendarmerie est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.