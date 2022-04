Accident au centre de tri de Cannes, un employé se fait arracher le bras

Accident du travail impressionnant au centre de tri des déchets du SMED (Syndicat Mixte d’élimination des déchets) de Cannes-la-Bocca, un manutentionnaire âgé de 50 ans a été très gravement blessé, le bras arraché par un tapis roulant.

L'accident a eu lieu vers 13h, alors qu'il travaillait sur la chaîne de tri. Les pompiers avec leur unité infirmière sont arrivés sur les lieux assez rapidement pour perfuser et stabiliser la victime. Son bras a été récupéré par les secours et placé dans un "kit section" en vue d'une greffe. L'homme et son bras ont été transportés vers l'hôpital Pasteur 2 à Nice.