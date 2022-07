Accident au centre équestre de Saint-M'Hervé : l'équipe pédagogique "particulièrement affectée"

Mardi soir, 17 personnes dont 15 enfants ont été blessés lors d'une bousculade de poneys au centre équestre de la Haute Hairie à Saint-M'Hervé en Ille-et-Vilaine. Trois jours après l'accident, ce vendredi, la dirigeante du domaine, Anne-Laure Frézal s'est exprimée sur les réseaux sociaux. "Nous tenons à faire part de notre très vive émotion", écrit-elle, rappelant que ces enfants étaient au centre dans le cadre d'un séjour vacances et que ce jour-là, le groupe, encadré par deux animatrices, accompagnait à pied après le dîner les poneys jusqu'à un pré.

"Nous mettons tout en œuvre pour la sécurité de nos pratiquants et de nos équidés" - Anne-Laure Frézal, dirigeante du domaine de la Haute Hairie

"Depuis 15 ans nous mettons tout en œuvre pour la sécurité de nos pratiquants et de nos équidés, tant dans le cadre de la pratique équestre, que, comme ici, de la vie au contact des animaux. Toute l'équipe pédagogique est particulièrement affectée par cet accident", poursuit la dirigeante.

Mercredi soir, deux jeunes filles étaient encore à l'hôpital, victimes de multiples fractures, l'une d'elles était en réanimation. "La plupart des enfants qui avaient été hospitalisés sont sortis dans la nuit de mardi à mercredi, ainsi que les animatrices, affirme Anne-Laure Frézal. Il reste à ce jour deux enfants hospitalisés, dont la sortie semble pouvoir être envisagée à brève échéance, et dont nous prenons régulièrement des nouvelles."

"Nous tenons à remercier les équipes de secours pour la prise en charge rapide apportée" - Anne-Laure Frézal, dirigeante du domaine de la Haute Hairie

Une cellule psychologique a été mise en place pour les enfants, les familles et l'équipe pédagogique dès le lendemain de l'accident, elle est toujours ouverte. "Nous tenons à remercier les équipes de secours pour la prise en charge rapide apportée", témoigne la dirigeante. Au total, 45 sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire étaient sur place, avec des équipes médicales du Sdis et du Smur 35. Dix ambulances et deux hélicoptères ont également été engagés.

"Merci à toute l'équipe pédagogique qui a su garder son sang-froid pour contribuer efficacement à la gestion de l'accident et au secours des enfants. Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont témoigné leur soutien, ainsi que les partenaires à nos côtés tels que la Fédération Française d’Equitation."

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et les services de Jeunesse et Sports, "à laquelle nous apportons notre concours afin de faire la lumière sur les circonstances de l'accident."