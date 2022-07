Accident au centre équestre de Saint-M'Hervé : le point sur l'enquête

On en sait plus sur cet accident de poneys qui s'est produit mardi 19 juillet au soir au centre équestre de la Haute Hairie à Saint-M'Hervé, près de Vitré (Ille-et-Vilaine). La bousculade des équidés a fait 17 blessés : 15 enfants et leurs deux accompagnatrices. Cela faisait deux jours que les enfants étaient dans ce séjour. Les 25 enfants étaient âgés de 7 à 14 ans, seize venaient d'Ille-et-Vilaine, trois du Maine-et-Loire, un de Mayenne et deux d'Indre-et-Loire.

Que s'est-il passé ?

Les deux encadrantes ont été entendues ce mercredi 20 juillet. Au regard de ces auditions, le procureur de la République de Rennes a précisé le déroulé des faits : "après le dîner à 20h15, les enfants ont été conviés à transférer de 15 à 20 « double poneys » depuis le paddock vers un pré situé à une centaine de mètres". Les animaux passent la nuit ici.

Pour les conduire à cet endroit, le groupe emprunte un chemin relativement étroit bordé de clôtures. "Les chevaux, non montés et non tenus en longe, ont pris ce chemin habituel pour eux, les accompagnatrices puis les enfants suivant derrière", ajoute le procureur de la république de Rennes dans un communiqué. Le cheval de tête a, selon les accompagnatrices, brusquement fait demi-tour alors qu’il se trouvait à l’entrée du pré. Les autres équidés l'ont suivi immédiatement. C'est à ce moment-là que les 25 enfants et leurs deux accompagnatrices ont été renversés.

Quel est l'état de santé des victimes au lendemain de l'accident ?

À 19 heures, ce mercredi 20 juillet, seules deux jeunes filles sont toujours prises en charge : l'une a de multiples fractures et se trouve en chirurgie pédiatrique, l'autre souffre de fractures à la tête, elle est toujours en réanimation.

Toutes les autres victimes ont quitté les hôpitaux.

Où en est l'enquête ?

Le procureur de la république de Rennes, Philippe Astruc indique que "les investigations se concentrent sur la vérification du respect de la réglementation applicable à l’activité en cours au moment des faits s’agissant notamment du nombre d’encadrants et des diplômes requis à cet effet."

"Une première analyse, qui devra cependant être approfondie, conclut à une insuffisance d'encadrement." Selon la loi, il faut un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. Lors de l'accident, il y avait 25 enfants pour 2 animatrices.

"Par ailleurs, l'accident pourrait trouver pour partie sa cause dans la double nature de l’activité consistant à la fois dans l’encadrement du groupe d’enfants et dans le transit d’un groupe important d’animaux sans modalités permettant de s’assurer de leur maitrise éventuelle."

Deux enquêtes sont ouvertes : une enquête judiciaire et une administrative.

De quel type de structure s'agit-il ?

Le domaine de la Haute Hairie a été contrôlé spontanément trois fois en 2016, 2018 et 2021 par les services de la "jeunesse et sport". Ces contrôles administratifs n'ont rien révélé de particulier.