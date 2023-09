Accident au rallye Coeur de France : la copilote évacuée en hélicoptère

Un accident s'est produit ce matin, au lieu dit de La Foucheraie, sur la commune de Loir en vallée. La voiture était engagée dans la course du rallye Coeur de France qui se déroule tous les ans dans le Loir-et-Cher et dans le Sud-Sarthe.

Sortie de route au rallye Coeur de France

Vers 10h15, la voiture a fait une sortie de route. Il s'agit de la troisième voiture engagée dans cette épreuve spéciale, qui se déroule autour de Bessé-en-Braye, la piste est encore froide, elle arrive un peu vite dans le virage et finit dans un talus. Les deux personnes à bord, le pilote et sa co-pilote ont été blessés au cours de l'accident. Ils parviennent cependant à sortir seuls de l'habitacle. Il s'agit de deux personnes habituées à ce type de course et qui participent tous les ans au rallye Coeur de France.

Le pilote a été évacué en ambulance vers le centre hospitalier de Vendôme (41), se plaignant de douleurs au dos, tandis que la co-pilote a été prise en charge par un hélicoptère du SMUR 41 et évacuée vers Tours, en raison de douleurs au bassin. Les secours sont intervenus très rapidement, la course a été interrompue le temps des évacuations. Les jours des deux participants ne sont pas en danger.