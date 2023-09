Accident au stade de la Licorne : six ans après, "cela a encore des conséquences" confie un jeune blessé

C'était il y a six ans jour pour jour : le 30 septembre 2017, Amiens accueille Lille pour la 5ème journée du championnat de Ligue 1. Après un but lillois, un mouvement gagne la tribune visiteurs, où se retrouvent des centaines de nordistes. Une barrière lâche : 29 supporters sont blessés. Une information judiciaire est toujours ouverte, confiée à un juge d'instruction, pour tenter de déterminer les responsabilités. "Aujourd'hui, cela a encore des conséquences", confie à France Bleu Corentin Ghesquier, 22 ans, et blessé lors de l'accident.

France Bleu : Vous souvenez-vous du moment où la barrière cède ?

"Il y a un but qui est marqué par les lillois, du coup on fête ça. Il y a un mouvement de foule vers le bas, comme on fait d'habitude dans tous les stades, même quand on est en déplacement. Avec le mouvement de foule, je me suis retrouvé contre la barrière. Et puis la barrière a cédé face au poids des supporters.

Que vous arrive-t-il alors ?

Je me retrouve tout en dessous. Au début, je me demande ce qui m'arrive parce que je ne reconnais plus rien, j'essaye de me débattre pour arriver à sortir du dessous, mais je n'y arrive pas, je perds du souffle je n'arrive plus à respirer tellement il y a de monde au dessus de moi. Je me suis dit qu'au lieu d'essayer de me débattre, autant que je j'attende calmement. On m'a sorti de là, c'est un policier qui est venu me chercher et on m'a installé sur la pelouse, car j'avais très mal à l'épaule.

Vous avez l'épaule luxée, cela a eu des conséquences ?

Après cette première luxation d'épaule je me suis luxé l'épaule cinq fois au total. J'ai un bout d'os qui est parti. Normalement, il consolidait normalement mon épaule, qui faisait qu'elle se ne luxait pas. Il a cassé, ce qui fait qu'elle était super fragile. J'ai dû aller voir une chirurgienne qui m'a conseillé une opération et je me suis fait opérer le 26 mars 2021.

Vous le subissez encore aujourd'hui ?

Aujourd'hui, cela a encore des conséquences, même s'il y a eu l'opération. Porter du lourd de la main gauche c'est presque impossible pour moi. Laisser mon bras longtemps en l'air, c'est impossible pour moi. Il y a des gestes que je ne peux plus faire, des métiers que je ne peux plus faire à cause de ça, lorsqu'il faut porter. Même au foot, avant j'étais gardien, aujourd'hui je ne peux plus.

Cela fait six ans maintenant. Les investigations sont toujours en cours, comment le vivez-vous ?

Cela fait déjà six ans et je ne sais pas où est ce que ça en est. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère, c'est plutôt une sorte d'incompréhension. Je ne comprends pas comment cela peut arriver, surtout avec toutes les normes qui existent. Je ne comprends pas que dans un stade, surtout un stade de Ligue 1, il ait pu se passer cela*."*