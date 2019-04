Accident au sud de Toulouse : quatre blessés dans le choc d'un poids lourd contre une camionnette sur l'A64

Une mère et ses trois enfants sont blessés. La collision survenue en milieu d'après-midi a entraîné la coupure de l'autoroute dans le sens Tarbes Toulouse, pendant plus d'une heure.

Muret, France

L'accident s'est produit vers 14h45 ce lundi sur l'autoroute A64, au niveau de Muret (sud de Toulouse).

Un poids lourd et une camionnette de plusieurs places sont entrés en collision. Dans la fourgonnette se trouvait une mère de famille et ses trois enfants. La conductrice et un garçon de 9 ans ont été grièvement blessés. L'enfant a du être transporté en hélicoptère au CHU Purpan. Les deux autres enfants, une petite fille de 6 ans et un garçon de 12 ans ont été plus légèrement touchés. Eux aussi hospitalisés. Selon le SDIS Haute-Garonne, aucun pronostic vital n'est engagé.

Autoroute partiellement rouverte

Cet accident a entraîné la fermeture de l'A 64 entre sortie 32 et 33 pendant plus d'une heure dans le sens Tarbes-Toulouse. Peu après 16h, une voie de circulation a été rouverte dans ce sens mais un important bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé. Prudence si vous circulez dans ce secteur.

On ignore pour l'instant les causes de cet accident.