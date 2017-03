Accident boulevard Gambetta à Limoges. Secteur à éviter

Accident en cours boulevard Gambetta à Limoges. Secteur mairie, Gambetta et place d'Aisne à éviter.

Un spectaculaire accident s'est produit ce jeudi après-midi boulevard Gambetta juste au dessus des locaux de France Bleu Limousin à Limoges. On en ignore pour l'instant les circonstances mais il concerne une camionnette, un bus et une voiture. Des véhicules en stationnement ont aussi été endommagés. Il n'y a pas de blessés grave. Mais le secteur est à éviter. Il y a déjà des encombrements, secteurs mairie, boulevard Gambetta et place d'Aisne.