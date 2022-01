Un chasseur de Dordogne trébuche dans des ronces et se tire des plombs dans le pied

Un chasseur a été blessé au pied en Dordogne. La victime s'est tirée accidentellement une balle de plomb numéro 8 dans le pied vers 15 heures au lieu-dit la Gratte à Miallet. Selon le président de la société de chasse, l'homme est un chasseur à la bécasse, un bécassier, et il a trébuché dans des ronces. La balle et les plombs ont traversé la botte et transpercé le pied. C'est un accident très rare selon le président de la société de chasse.

Blessé, il prévient sa femme qui alerte les pompiers

Selon la maire de la commune du Périgord Vert, l'homme blessé a réussi a appeler sa femme qui a contacté les secours. L'homme de 69 ans a été porté par les pompiers car il se trouvait dans un endroit difficilement accessible. Le Périgourdin originaire de Miallet a été transporté sur l'hôpital de Limoges. Ses jours ne sont pas en danger.