Accident d'Artiguelouve : Didier Larrieu le maire d'Arbus écroué

Artiguelouve, France

Le choc a été d'une grande violence sur la route de Mourenx à hauteur d'Artiguelouve. Samedi dernier, vers midi, la voiture de Didier Larrieu, qui était seul à bord, a quitté sa voie de circulation et a percuté frontalement la voiture de la victime. La conductrice, une dame de Monein de 50 ans roulait dans l'autre sens vers Pau. Elle est décédée sur place, et ses deux filles de 14 et 17 ans grièvement blessées, ont survécu.

Alcoolémie positive

Que le maire d'Arbus soit poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires relève de la logique. C'est quasiment automatique quelles que soient les circonstances dans ces dossiers d'accidents de la route. En revanche, que le parquet demande son placement en détention démontre que ces circonstances sont particulièrement graves. Le parquet confirme que le maire d'Arbus était positif, sans préciser le taux d'alcoolémie. La procureure de la république Cécile Gensac ne veut pas en dire plus. Le maire d'Arbus a été entendu par la juge d'instruction qui l'a mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. C'est le juge des libertés et de la détention qui a décidé d'envoyer le maire d'Arbus derrière les barreaux dès ce vendredi soir.