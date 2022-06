Le conducteur d'un bus privé a fait un malaise, ce dimanche, près de la Porte de Clichy à Paris. L'autocar a percuté un bâtiment. Le chauffeur est mort et 19 passagers ont été légèrement blessés.

Accident d'autocar à Paris : un mort et 19 blessés légers

Le chauffeur d'un autocar privé transportant des membres d'une communauté religieuse est mort, ce dimanche à Paris, après avoir perdu le contrôle du bus qui s'est encastré dans la façade d'un bâtiment à Paris, près de la Porte de Clichy, a-t-on appris auprès des pompiers.

"Le conducteur probablement victime d'un malaise est malheureusement décédé. On déplore 19 blessés légers dont un enfant", a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers de Paris, précisant que l'accident s'est produit en milieu de matinée. Un journaliste de l'AFP sur place a constaté que l'autocar avait renversé un arbre et un candélabre avant de s'encastrer dans un bâtiment, non loin du tribunal judiciaire de Paris, dans le XVIIe arrondissement de la capitale.

Les passagers de l'autocar étaient membres d'une communauté religieuse, a précisé le porte-parole des pompiers de Paris. Aucune victime n'est à déplorer dans le bâtiment où l'autocar a fini sa course.