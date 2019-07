Accident d'Avenay-Val-d'Or : une longue enquête commence

Lors d'une conférence de presse ce lundi soir, le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette a confirmé la mort de quatre personnes lors de la collision d'une voiture et d'un TER . Le train effectuait la liaison Epernay-Reims, quand à la sortie d'une courbe, le conducteur a vu une voiture immobilisée sur le passage à niveau. S'il a bien freiné, le train qui roulait à 118 km/h , selon le témoignage du conducteur, s'est arrêté 400 mètres après le point d'impact. Le véhicule était conduit par une assistante maternelle âgée de 37 ans. Trois enfants à bord. La fille de la conductrice , une fillette de presque onze ans, et deux enfants de trois et un an dont elle avait la garde.

Accident routier ou défaillance technique ?

Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule conduit par l' assistante maternelle aurait franchi le passage à niveau alors que les barrières étaient baissées. L'une d'elle est d'ailleurs pliée. Des témoins ont bien entendu le signal sonore. Et lorsque les secours sont arrivés sur place, les signaux lumineux étaient toujours actifs.L'enquête s'annonce longue . Elle devra déterminée si effectivement, le passage à niveau était en état normal de fonctionnement. SNCF réseau a confirmé que l'entretien avait été bien réalisé mais a tout de même déclenché une enquête interne.

Accident d'Avenay-Val-d'Or. Le général de Lorgeril, le procureur de Reims Matthieu Bourrette et le chef d'escadron Daudigny de Pontoise © Radio France - Sylvie Bassal

Tous les moyens techniques et humains sont mis en oeuvre

80 gendarmes ont été déployés sur le terrain toute la journée de ce lundi 15 juillet. "Tous les moyens techniques et humains sont mis en oeuvre par mon parquet, par la gendarmerie et par les experts mandatés pour déterminer les causes exactes de l'accident "a dit le procureur de Reims, Matthieu Bourrette. La compagnie de gendarmerie d'Epernay et le section de recherche de Reims sont co-saisies de l'enquête. Appuyées notamment par la cellule de numérisation des scènes de crime de Pontoise. Sur place, à l'aide d'un drône et de deux scanners lazer, la scène a été modélisée en 3D. Elle permettra aux enquêteurs de visiter les lieux virtuellement et à 360 degrés. Une technologie utilisée dans d'autres accidents comme celui de Puisseguin en octobre 2015 ( 43 morts et 8 blessés quand un autocar a percuté un camion ) ou celui de Millas en décembre 2017 ( 6 enfants tués et 18 blessés dans l'accident du car scolaire percuté par un train ).

Un drame pour cette petite commune de 1000 habitants

"C'est un traumatisme pour la commune"a dit le maire d'Avenay-Val-d'Or. "Ce sont des gens originaires de la commune" a dit Philippe Maussire au micro France Bleu. "Vous savez, cela marquera longtemps les avenaysiens".

Sur place, après l'accident, la préfecture de la Marne a ouvert un centre d'accueil pour les passagers du TER, une vingtaine de personnes dont trois ont été légèrement blessées. le conducteur du TER a été extrêmement choqué par l' accident.

