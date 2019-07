Accident d'Avenay-Val-d'Or : une plaque commémorative sera installée près du passage à niveau

Le maire de la commune d'Avenay-Val-d'Or annonce qu'une plaque commémorative sera installée près de la gare. Ce lundi, une assistante maternelle et trois enfants ont perdu la vie sur le passage à niveau, après le choc entre leur voiture et un train.

Quatre fleurs et trois peluches, déposées près du passage à niveau en hommage aux victimes

Avenay-Val-d'Or, France

Au lendemain de l'accident qui a coûté la vie à une assistante maternelle et trois enfants, le village d'Avenay-Val-d'Or est encore sous le choc. La commune annonce ce mardi qu'elle va installer une plaque commémorative dans le square, entre la gare et le passage à niveau où le drame s'est produit.

"Ce souvenir restera gravé dans la mémoire de chacun. Chacun pourra venir s'y recueillir chaque fois qu'il le pensera utile", explique Philippe Maussire, le maire d'Avenay-Val-d'Or. La plaque devrait être installé mercredi ou jeudi, le temps d'obtenir les autorisations nécessaires de la SNCF et des gendarmes.

Une fois cela fait, les habitants de la commune seront invités à y déposer des fleurs et des lanternes. Au pied d'un tonneau dans ce square, trônent déjà quatre fleurs et des peluches. "En espérant que cela puisse leur laisser un repos tranquille", précise Alexandre. Ce vigneron d'Aÿ est venu avec une amie se recueillir.

Tous deux ne connaissent pas les victimes, mais empruntent régulièrement ce passage à niveau. "J'ai une famille et je me suis vue à leur place. Les circonstances, on s'en fiche. C'est un drame pour ces enfants du village", ajoute Charlène.

Dans le village, cet accident est sur toutes les lèvres. Plusieurs habitants en parlent à voix basse, le visage fermé. Certains ont les larmes aux yeux. "Ici, tout le monde connait une victime", résume une avenaysienne.

La reprise des trains envisagée pour mercredi matin

Actuellement, la circulation des trains est interrompue sur l'axe Épernay-Reims. Des bus de substitution et une liaison par Châlons-en-Champagne ont été mise en place. La SNCF annonce ce mardi envisager une reprise du trafic mercredi matin.