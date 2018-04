Saint-Étienne, France

Ce samedi deux hommes de 60 et 55 ans sont morts dans un accident d'avion à Saint-Chamond. Ils étaient à bord d'un DR 400, un petit modèle biplace qui s'est écrasé sur la bande d’arrêt d'urgence de l'autoroute A 47 dans le sens Saint-Étienne Lyon. L'avion et ses deux passagers venaient du Rhône. C'est en faisant une manœuvre d'apprentissage qui consiste à atterrir puis à redécoller immédiatement que l’accident a eu lieu.

Dans le club aéronautique "Les ailes Foréziennes" à Andrézieux-Bouthéon, on a appris la nouvelle le lendemain. Très peiné, le président du club d'Andrézieux, Roger Bonnefoy, estime qu'il est toujours très délicat de chercher des explications à ce type d'accident : "Depuis 35 ans, le club a connu trois ou quatre accidents, dont deux mortels, on se rend sur place... on constate... puis la famille arrive, c'est le plus douloureux". Avant de poursuivre : "on cherche à savoir, mais comment ? Il n'y a que les morts qui le savent... Le moteur tournait bien selon les témoignages, le DR 400, c'est le meilleur des avions pour débuter, tout dépend du bonhomme et de sa réaction. Il y a des pilotes confirmés qui paniquent et des débutants qui vont très bien s'en sortir, devant le danger, on ne peut pas savoir."