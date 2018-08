Etsaut, France

D'importants moyens sont toujours mobilisés pour tenter de remonter le semi remorque du fond du ravin où il est tombé ce lundi en début d'après midi. Le conducteur n'a pas survécu à l'accident, et la pollution de la rivière en contrebas se confirme. Les pompiers sont en train de transvaser le liquide dangereux, du chlorite de sodium. Une fois la citerne vide, la grue va entreprendre de remonter le convoi. Le parquet de Pau a chargé les gendarmes de l'enquête sur les circonstances de cet accident. Les enquêteurs lancent un appel à témoins

Il s'agit d'un camion Renault, avec une semi remorque citerne en Inox. Un véhicule de la société AINSA SL, un transporteur espagnol installé à Sabiñanigo (Aragon). Ces camions sont vert et blanc. Toutes personnes ayant vu ce camion pendant ou même avant l'accident sont invitées à se manifester. Si par exemple sa façon de rouler semblait atypique.

Les gendarmes s’intéressent d'ailleurs à ce particulier qui a appelé le 17 ; un espagnol visiblement. D'ailleurs cet appel à témoin est diffusé aussi en Espagne. Cette personne a peut-être vu l'accident. C'est un passage sinueux et pentu, limité à 30 kilomètres heures. Roulait il trop vite? A t il eu un problème mécanique? La thèse d'un malaise au volant semble écartée, parce que des gens arrivés sur place on entendu le malheureux crier après l'accident. Donc le moindre témoignage peut être précieux. Le camion est entré dans le tunnel à Canfranc à 13h26 et en est sorti à 13h34. L'accident est survenu peu après 14 heures. Les gendarmes attendent aussi des informations du camion, quand ils auront accès à lui, et à son disque.

Si vous pensez pouvoir aider l'enquête, appelez le 06 85 57 31 52