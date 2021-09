Accident d'hélicoptère : le maire de Villard-de-Lans salue "des héros du quotidien"

La station du Vercors est endeuillée au lendemain du crash d'hélicoptère qui a fait un mort et quatre blessés sur les hauteurs des pistes de ski. "Tous les habitants, tous les pratiquants de sports de montagne sont très tristes", reconnaît le maire de Villard-de-Lans, Arnaud Mathieu.

"Pour moi, ce sont des héros du quotidien, il y a beaucoup de tristesse", a confié ce lundi 13 septembre sur France Bleu Isère le maire de Villard-de-Lans Arnaud Mathieu, au lendemain du crash d'un hélicoptère de la sécurité civile. L'accident a fait un mort et quatre blessés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de la Santé, Olivier Véran, rendent hommage aux secouristes ce matin à l'aérodrome du Versoud.

Comment avez-vous vécu ce crash ? Où étiez-vous à 16h30 hier ?

Je buvais le café en terrasse avec des amis lorsqu'on a entendu très distinctement une explosion assez forte. On s'est tous regardé, inquiets, on se doutait qu'il y avait quelque chose de complètement anormal, ce qui a été confirmé dans les minutes qui ont suivi, puisque la Sécurité civile m'a appelé pour me rendre sur place.

C'est un endroit difficile d'accès pour les secours ?

Écoutez très franchement, non pour des professionnels formés comme ils peuvent l'être. L'accident a eu lieu sur une piste carrossable, une petite route forestière qui traverse la plus piste "Carole Montillet", sous le restaurant d'altitude "Le pré des pré", à une altitude d'environ 1.500 mètres. Donc, très honnêtement, la zone de l'accident est accessible en voiture, très aisément à pied. D'où la provenance d'ailleurs de nombreux randonneurs à heure. Et c'est une zone dégagée pour un hélicoptère.

A-t-on des premiers éléments sur les causes de l'accident ?

Il est évidemment bien trop tôt pour tirer des conclusions sur cette affaire, l'enquête déterminera quelles sont les causes de l'accident. Ce que je peux dire, c'est que les responsables des remontées mécaniques ne déplorent pas de dégâts sur les installations.

Certains témoins disaient avoir vu l'hélicoptère heurter un câble de téléphérique...

J'ai entendu cela, comme vous. L'enquête devra le déterminer. Les câbles sont effectivement éloignés de la zone du crash de seulement quelques dizaines de mètres, on est au cœur des pistes. J'ai entendu effectivement les déclarations de ces témoins.

Deux enquêteurs sont également arrivés hier soir directement de Roissy, des experts des crash aérien. Quel va être leur travail? Y a-t-il une boîte noire à rechercher ?

Je l'ignore. Leur travail pour l'instant a été de baliser rapidement la zone et de la survoler méticuleusement durant plus d'une heure avec un drone, afin de récupérer tous les indices disponibles sur place. Ce qui est en tout cas très impressionnant, c'est qu'il reste très peu de débris de l'hélicoptère. L'explosion et les flammes ont tout ravagé, c'est assez marquant sur place.

Est-ce que l'Etat va venir en soutien à la Sécurité civile de l'Isère ? Qui n'a plus d'hélicoptères ce matin...

Je l'imagine, je suis d'ailleurs convié à une réunion avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi qu'avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. Ils se rendent au Versoud et au PGHM ce matin, il devrait y avoir des annonces en la matière. Je ne doute pas un seul instant de la volonté de l'Etat de donner aux professionnels les moyens dont ils ont besoin pour porter secours à nos concitoyens en difficulté.

Je voudrais aussi rappeler tout ce que la collectivité de la montagne doit à ces hommes et des femmes qui s'engagent tous les jours pour nous porter secours. C'est quelque chose que l'on a un peu tendance à oublier, au travers de nos pratiques. Il y a des hommes et femmes qui risquent leurs vies pour nous porter secours. On en a eu la preuve, une nouvelle fois hier - s'il en était encore besoin - et donc je ne vous cache pas que nous sommes tous très émus aujourd'hui. Le monde de la montagne est une grande famille.

Quel est le sentiment dans votre commune ce matin?

Nous ressentons tous une grande tristesse, ce sont des professionnels engagés, amoureux de la montagne, qui prennent des risques pour autrui. Pour moi, ce sont des "héros du quotidien". C'est un terme parfois galvaudé, mais là c'est le cas. Il y a beaucoup de tristesse, je crois que tous les habitants, tous les pratiquants de sports de montagne ont eu affaire directement ou indirectement à ces gens qui s'engagent et avec lesquels nous sommes en contact quotidiennement pour organiser les secours. Voilà aujourd'hui un sentiment de profonde tristesse s'est abattu sur la commune et sur toute la collectivité de la montagne. On leur doit beaucoup.