Accident d'hélicoptère : ses collègues rendent hommage au mécanicien décédé

Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes du crash de l'hélicoptère de la sécurité civile, dimanche, lors d'un secours dans le Vercors. Le mécanicien décédé avait 42 ans et était père d'un enfant de 4 ans. "C'était un grand pro" disent de lui ses collègues, ravagés par le chagrin.

Il s'appelait Pierre-François, mais ses collègues l'avaient surnommé affectueusement Pif. Il avait 42 ans, était marié et père d'un enfant de quatre ans. Tout s'est arrêté dimanche 12 septembre, sur une piste de ski de Villard-de-Lans, quand l'hélicoptère de la sécurité civile s'est crashé, alors qu'il avait été appelé pour secourir un vététiste blessé.

Damien Fillon, secouriste à la CRS Alpes, est délégué syndicat Police Nationale Alliance © Radio France - Véronique Pueyo

Pierre-François était connu pour être très méticuleux dans on travail - Damien Fillon, secouriste CRS Alpes

Damien Fillon, secouriste à la CRS Alpes depuis 12 ans, connaissait bien Pierre-François. "Actuellement, je suis en arrêt de travail, suite à un accident, mais le dernier secours que j'ai fait, c'était avec lui. Il était hyper méticuleux, un grand professionnel. Très rigoureux, il était connu pour cela. On ne le dit jamais assez, mais il n'y a pas de petit secours. Un vol en hélico comporte des risques. Et l'accident d'hier l'a bien démontré."

Le mécanicien, un rouage essentiel du secours

Damien Fillon ne compte plus les secours qu'il a faits avec Pif. "Il y en a eu des tendus, d'autres plus joyeux. On forme une famille. Sa mort nous bouleverse tous. d'autant plus que Pierre-François était présent avec Nicolas Revello, notre collègue décédé sur un secours il y a deux ans, sur la barre des Ecrins, cela rend ce drame encore plus terrible. Après Nicolas, c'est Pierre-François qui disparait ! C'est terrible."

Le ministre de l'Intérieur a annoncé que le mécanicien recevrait la Légion d'honneur à titre posthume et qu'il assisterait à ses funérailles.

A bord, le mécanicien est un rouage essentiel dans un secours. Il s'occupe de toutes les approches de la machine, près du relief, de descendre les secouristes au bout du câble. Il gère toutes ces manœuvres depuis la porte de l'appareil, tout en vérifiant, en temps réel, tous les paramètres de la machine, avec le pilote.

Un hélicoptère du SAMU sur la base du Versoud © Radio France - Véronique Pueyo

Une prime de risque

Damien Fillon a aussi voulu porter une revendication auprès des autorités présentes. "Nous sommes à deux décès tous les trois ans, CRS et gendarmes confondus." affirme-t-il. "On voudrait que notre métier soit reconnu à sa juste valeur, comme nos collègues du Raid. On réclame _une prime de risque de 650 euros par mois_."

Et il conclut : "Bien sûr, l'argent ne ramènera jamais nos collègues décédés. Mais cette prime, on la réclame depuis le Beauvau de la sécurité en Savoie, l'hiver dernier. On veut participer aux négociations."

Gérald Darmanin et Olivier Véran, à l'issue du point presse © Radio France - Véronique Pueyo

Interrogé sur cette question, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dit que cela était un peu en décalage par rapport au drame actuel, mais qu'il tiendrait ses promesses et que cette prime serait prise en compte dans le budget 2022.