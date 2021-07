Accident d'ULM à Frotey-lès-Vesoul : les hommages rendus aux deux victimes en Haute-Saône

Deux Haut-Saônois ont perdu la vie, lors de l'accident d'ULM vendredi 30 juillet 2021, sur l'aérodrome du Sabot à Frotey-lès-Vesoul en Haute-Saône. "Ce drame endeuille le monde associatif Vésulien avec la perte terrible de deux figures emblématiques," a écrit Alain Chrétien le maire de Vesoul, dans la soirée. À bord se trouvaient Marc Haaz, l'instructeur de 33 ans et son élève Marc Blanchard, âgé de 56 ans.

"C’est avec une profonde émotion que j’ai appris la disparition tragique de Marc Blanchard et de Marc Haaz. Ce drame endeuille le monde associatif Vésulien avec la perte terrible de deux figures emblématiques," écrit le maire de Vesoul, Alain Chrétien, dans un communiqué envoyé le soir de l'accident.

L'élu y présente les deux victimes, toutes deux actifs à Vesoul. Marc Blanchard était le créateur de l'école de danse sportive, aux côtés de sa femme Chantal : "il s’engageait pour promouvoir cette activité avec la simplicité et la passion qu’on lui connaissait. Exigeants avec leurs élèves, Chantal et Marc étaient très investis dans les évènements de la Ville pour le plus grand bonheur de toutes celles et ceux qui aimaient les regarder danser. Pendant tout son parcours, il n’a eu de cesse de redonner toutes ses lettres de noblesse à la danse sportive en la popularisant et en la rendant accessible au plus grand nombre. Il cultivait le goût de l’excellence et savait entraîner ses élèves pour atteindre le plus haut niveau."

Marc Haaz de son côté, était un passionné de cinéma, décri par Alain Chrétien comme "un artiste talentueux et ambitieux qui consacrait tout son temps libre à réaliser son rêve de cinéma. Réalisateur de plusieurs films et fondateur de la société de production OSPROD Studios, il ne manquait pour rien au monde le festival de Cannes, rendez-vous incontournable dans lequel il avait réussi à se faire un nom. Marc était très engagé dans la vie associative et culturelle de notre ville comme directeur technique du Festival International des Cinémas d’Asie, et plus récemment avec son père et son frère, dans l’association Vésulium pour la restauration des vignes de la Motte."

"Tous deux laissent un vide immense dans le cœur de leur famille, leurs proches, leurs amis auxquels je transmets mes plus chaleureuses pensées dans ces moments dramatiques," conclue le maire de Vesoul.

Le FICA rend hommage à Marc Haaz, passionné de cinéma

Marc Haaz, âgé de tout juste 33 ans, était le directeur technique du FICA, le Festival des Cinémas d'Asie de Vesoul. Les membres du festival lui rendent hommage sur Facebook, et plus particulièrement le couple Thérouanne, qui a envoyé une lettre à France Bleu Besançon vendredi soir.

Les organisateurs du FICA lui rendent hommage sur Facebook :

L'hommage poignant rendu par Martine et Jean-Marc Thérouanne à Marc Haaz, dans une lettre rédigée vendredi soir :

"Que dire devant l’horreur de ta mort. Tu étais la jeunesse, la beauté, l’avenir, le travail, la passion, la rage de vivre. Tu avais depuis l’adolescence l’amour du cinéma.

Voilà 20 ans, un jour de septembre 2001, tu as poussé la porte du CDI du collège Jean Macé où j’étais documentaliste. Sentant en toi ton goût pour la culture cinématographique je t’ai proposé d’être membre du Jury Jeune. Par la suite je t’ai toujours encouragé dans ta voie. Je t’ai présenté à tous les grands réalisateurs venus à Vesoul dont Hou Hsiao-hsien en 2006.Depuis 2010 nous allions ensemble au Festival de Cannes.

Tu as fait tes études de cinéma, tu as suivi des cours pour être acteur. Tu as monté ta propre maison de production « Osprod », puis tu t’es lancé dans la distribution. Nous avions un projet commun celui de distribuer le film philippin « John Denvers Trending » d’Arden Rod Condez, prix du jury, de la critique et du public au 26e FICA Vesoul 2020, avec le soutien du Rectorat de Bourgogne Franche-Comté et du CLEMI de l’Education Nationale.

Tu venais de réaliser ton cinquième court-métrage, « Metronome », le plus abouti. Tu avais des projets plein la tête, et tu mettais toute ton énergie à les réaliser : faire revivre les vignes de la Motte avec l’aide de ton père Jean-Michel et de ton frère Franck. Tu avais le projet de fonder une famille avec Marie. Tout ce qui fait le sel de la vie. Tu étais engagé dans beaucoup d’associations (Rêves, Vesulum, FICA,...). Tu avais des passions multiples, la danse, la moto, et celle qui te sera fatale : l’avion...

Tu étais le directeur de la technique du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul. C’est grâce à ton professionnalisme que les cérémonies d’ouverture et de clôture et les deux cent projections de chaque édition étaient si réussies.

Nous t’aimons comme un fils et nous te pleurons comme un fils. Repose en paix dans nos cœurs et dans cette terre de Haute-Saone que tu aimais tant.

Martine et Jean-Marc Thérouanne"