Accident d'ULM à Itxassou: le pilote est décédé

Pays Basque, France

Épilogue tragique après l'accident d’ULM qui s'est déroulé mercredi après-midi sur l’aérodrome d'Itxassou. Le pilote est mort vers 20h ce mardi soir au Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, où il avait été transféré par l'hélicoptère du SMUR juste après l'accident. Âgé de 82 ans le pilote n'a pas survécu à ses graves blessures.

Chute de 50 mètres

L'accident a eu lieu vers 16h20 ce mercredi au moment où l'avion remorqueur décolle du petit aérodrome d'Itxassou. L’ULM, avec un pilote à bord, tracte un planeur dans lequel se trouvent deux personnes. Rapidement L’ULM vire sur la gauche, part en vrille et s’écrase après une chute de 50 mètres. Si le petit avion à moteur n'a pas pu se poser, le planeur de son côté a réussi à atterrir dans un champ voisin. La préfecture a coordonné les secours en mobilisant notamment 21 sapeurs-pompiers et leurs véhicules d'intervention. C'est désormais la brigade de gendarmerie des transports aériens qui prend le relais. L’enquête devra déterminer les causes du drame.