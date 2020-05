Accident d'un semi-remorque transportant de l'essence à Pernes-les-Fontaines

Un semi-remorque transportant une grande quantité de carburant s'est couché sur la chaussée ce lundi matin à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse). Un périmètre de sécurité a été mis en place et d'importants moyens de secours sont sur place.

C'est une intervention délicate que conduisent les pompiers de Vaucluse depuis ce lundi matin 10h à Pernes-les-Fontaines. Un semi-remorque transportant environ 20.000 litres de carburant s'est couché sur la chaussée, route d'Althen-des-Paluds. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues.

Aussitôt l'alerte donnée, un périmètre de sécurité de 200 mètres a été mis en place et d'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place. Six véhicules et une vingtaine de pompiers, dont ceux appartenant à la cellule des risques chimiques, sont sur les lieux pour empêcher tout risque de fuite de carburant ou d'incendie. Le secteur est à éviter jusqu'à nouvel ordre.