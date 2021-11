Accident dans l'Indre : l'autoroute A20 est rouverte dans les deux sens, au niveau d'Argenton-sur-Creuse

La circulation est à nouveau possible sur cette portion de l'autoroute A20

Bonne nouvelle pour les automobilistes berrichons ! Les gendarmes de l'Indre annoncent, ce vendredi 26 novembre à 17h, la réouverture de l'autoroute A20 dans le secteur d'Argenton-sur-Creuse. Une importante opération de nettoyage a eu lieu pendant des heures, après l'impressionnant accident qui paralyse la circulation depuis la nuit de mercredi à jeudi.

Il s'agit d'un camion qui s'est couché sur la chaussée, un peu avant Argenton, et qui a déversé des centaines de litres de gasoil et d'huile, qui se sont mélangés à la pluie et ont rendu très difficiles les opérations de nettoyage. "Les travaux lourds de réfection sont terminés sur l'autoroute A20, elle est ouverte dans le sens Paris-Limoges, la voie située dans l'autre sens devrait très rapidement être utilisable", indiquent les gendarmes sur leur page Facebook.

L'accident, qui a eu lieu vers 2h30 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, a provoqué des kilomètres de bouchons pendant des heures. Certains automobilistes sont restés bloqués pendant plus de 13 heures dans leur voiture ou leur camion. La circulation a été également très difficile sur les routes départementales à proximité.