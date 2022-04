Accident mortel de Baix : l'automobiliste en conduite accompagnée ?

L'enquête avance après l'accident qui a fait deux morts samedi après-midi à Baix en Ardèche. Selon les premières constations des gendarmes, la conductrice du véhicule serait en conduite accompagnée et il s'agirait de la fille du couple tué dans l'accident.

Deux jours après le dramatique accident survenu le samedi 16 avril, l'enquête des gendarmes se poursuit et il semblerait que la conductrice du véhicule serait la fille du couple. Elle serait en conduite accompagnée. La famille originaire de Saint-Etienne partait en vacances à Cruas en empruntant la D86.

À l'intérieur du véhicule, il y avait une autre occupante de 17 ans, l'amie de la conductrice. Ce dimanche 17 avril, son pronostic vital était toujours engagée contrairement à la fille du couple dont l'état s'est amélioré depuis.

Les causes de l'accident sont toujours inconnues. La voiture a quitté la route et aurait fait plusieurs tonneau avant de se retrouver écrasé, sur le toit trois à cinq mètres, plus bas à proximité d'un pont. L'enquête de la gendarmerie se poursuit.