Accident de Berck-sur-Mer qui a fait 12 blessés : le conducteur a confondu les pédales

Le bilan de l'accident de Berck-sur-Mer ce samedi vers 18h30 s'élève désormais à 12 blessés. Parmi les victimes, une dame dont le pronostic vital est engagé et une fillette de 6 ans qui a vu ses deux parents se faire faucher dans la rue du Docteur Victor Ménard à Berck. Un bilan qui aurait pu être plus lourd sans l'intervention rapide des secouristes de la protection civile. Dans le cadre des rencontres des cerfs volants, ils avaient installé leur quartier général à 200 mètres du lieu de l'accident.

ⓘ Publicité

Le conducteur a perdu les pédales

Le conducteur de la voiture qui a fauché les piétons a 76 ans, il était en situation de handicap et il était avec son épouse dans une voiture automatique. Selon le procureur de Boulogne, il a "confondu la pédale de frein et l'accélérateur", il n'a pas réussi à reprendre le contrôle. L'homme va être entendu dans les prochaines heures, une enquête a été ouverte pour blessures involontaires et défaut de maîtrise.