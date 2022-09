Le tribunal correctionnel de Laval a condamné ce mardi la conductrice d'un car scolaire à cinq mois de prison avec sursis et 150 euros d'amende après l'accident de septembre 2021 à Changé, près de Laval. Laval Agglomération et Kéolis ont été relaxés, ce dernier est reconnu civilement responsable.

Accident de bus à Changé en 2021 : la conductrice condamnée, Laval Agglo et Kéolis relaxés

Condamnée mais elle n'est pas reconnue civilement responsable. Le tribunal correctionnel de Laval a rendu sa décision ce mardi après le renvoi dans l'affaire de l'accident du bus scolaire à Changé, près de Laval en septembre 2021. Il condamne donc à cinq mois de prison avec sursis la conductrice pour blessures involontaires. Son permis est suspendu pendant six mois et elle devra payer une amende de 150 euros.

Laval Agglo et Kéolis relaxés

Son employeur, Laval Agglomération, ainsi que Kéolis, qui gère les TUL, le réseau de bus de Laval Agglo, ont été tous les deux relaxés pénalement par le tribunal mais Kéolis a été reconnu civilement responsable. C'est donc l'entreprise qui devra indemniser les parties civiles.

Vers 8 heures dans le centre-ville de Changé ce 16 septembre 2021, le bus scolaire fait une sortie de route et percute un arbre. Une collision si soudaine et si violente que le véhicule s’encastre dans la souche de l’arbre. L’accident fait 27 blessés, dont certains dans un état grave. La conductrice s’est assoupie. Elle effectuait ce matin-là deux allers-retours entre la commune de Changé et le collège Jules Renard. Elle était jugée par le tribunal correctionnel de Laval le mardi 21 juin 2022.