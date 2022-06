La conductrice du bus TUL, accidenté le 16 septembre 2021, était jugé par le tribunal correctionnel de Laval, ce mardi 21 juin 2022. La société Keolys qui gère les TUL, et Laval Agglomération étaient également sur le banc des accusés. 27 enfants avaient été blessés dans l'accident l'an dernier.

Accident de bus à Changé en septembre 2021 : "Je me suis endormie" explique la conductrice

C’était un banal trajet pour aller au collège, mais les 49 enfants s’en souviendront toute leur vie. Vers 8h dans le centre-ville de Changé, le 16 septembre 2021, leur bus a fait une sortie de route et percuté un arbre. Une collision si soudaine et si violente que le véhicule s’est encastré dans la souche de l’arbre, à 2m50 du sol.

L’accident a fait 27 blessés, dont certains dans un état grave, et des interruptions temporaire de travail allant de 3 à 60 jours. La conductrice s’est assoupie. Elle effectuait ce matin-là deux allers-retours entre la commune de Changé et le collège Jules Renard.

"Je ne comprends toujours pas"

Lors de l'audience, la conductrice a d'emblée expliqué qu'elle ne souvenait de rien. En garde à vue juste après l'accident, la jeune femme dit qu'elle s'est endormie, avant de déclarer aux enquêteurs qu'elle s'était faite vacciner contre la Covid-19 une semaine avant et qu'elle avait donc peut-être fait un malaise.

"C'était moi la conductrice donc c'est moi la responsable. Je ne veux pas me dédouaner. Mais je ne veux pas être responsable de quelque chose que je ne pouvais pas éviter en fait" confie-t-elle à France Bleu Mayenne. "Le matin je n'étais pourtant pas fatigué, je plaisantais avec mes collègues. J'avais même repéré une avarie sur mon premier bus, et donc on ne l'a pas utilisé. Quand les élèves sont montés dans je leur ai dit bonjour avec la pêche comme toujours. Aujourd'hui j'en suis toujours au point où je ne comprends pas" explique-t-elle.

Des enfants dans la salle

Les images de l'accident ont été visionnées dans la salle du tribunal. Certains enfants sont partis précipitamment pour ne pas revivre cette journée du 16 septembre. Quelques parents sont restés, les yeux rougis. La conductrice elle, n'a pas non plus souhaité revoir la séquence. Elle soupire et sanglote d'ailleurs.

"Est-ce que la thèse de l'endormissement est plausible ?" lui demande le président. "Oui c'est possible, mais entre les images et ma vision des choses il y a deux réalités différentes dans ma tête" souffle-t-elle. La conductrice avait intégré la société Keolys, qui gère le réseau des Transports Urbains Lavallois, en septembre 2019. C'est l'entreprise qui l'avait formée avant qu'elle obtienne son permis.

Un manquement à la sécurité

Un responsable de Keolys a également été entendu à la barre. Il ne reconnait pas un manquement de prudence et de sécurité de la part de l'entreprise, malgré l'accident. "Nous avons respecté le contrat signé et ses définitions inscrites dans la délégation de service public" indique-t-il, en renvoyant la balle sur Laval Agglomération, ce qui a pu agacé quelque peu le président. "Vous êtes tous accusé aujourd'hui monsieur" lui précise-t-il. "Chacun essaie de se rejeter la faute" ajoute la procureure générale.

"Ce n'est pas Keolys qui a le pouvoir de dire s'il faut un bus ou un car pour le transport scolaire" se défend son responsable. En France la loi LOM (décembre 2019) impose la mise à disposition de car avec des places assises et des ceintures pour le transports scolaire, or le 16 septembre les enfants ont voyagé dans un bus classique.

Une loi LOM pas appliquée

Le président de Laval Agglomération Florian Bercault et sa vice-présidente chargée des transports, Isabelle Fougeray étaient présents. "Oui il nous paraissait difficile de mettre en application dans un temps très court la loi LOM. On avait prévu de l'inscrire dans la future délégation de service public en septembre 2022" déclare-t-elle.

"Vous aviez donc conscience que la règlementation n'était pas respectée ?" enchaine le président. "Tout à fait, mais il était impossible de procéder à des réorganisations dans un temps aussi court. Nous étions en pleine période covid, et nous venions de prendre nos fonctions à l'agglomération" répond l'élue.

Des excuses présentées aux familles

Le responsable de la société Keolys a présenté ses excuses aux familles des victimes. "On a été empêché de communiquer pendant l'instruction. Nous présentons nos excuses et assumons nos responsabilités" déclarait-il.

"Dès la prise de fonction de la nouvelle équipe nous avons montré notre volontarisme. Des décisions avaient déjà été prises en amont avant l’accident, et je tiens à témoigner de la solidarité de Laval Agglomération aux familles" explique son président Florian Bercault.

Depuis la rentrée scolaire de février, l’ensemble des transports scolaires dans l’agglomération de Laval sont effectués en car. 19 roulent régulièrement, et trois sont en réserves. La décision de justice sera rendue le 13 septembre.