Accident de bus à Changé en septembre 2021 : les enfants et les parents témoignent

Un an de prison avec sursis et une interdiction de conduire un bus pendant cinq ans ont été requis ce mardi 21 juin 2022, à l'encontre d'une conductrice de 29 ans par le tribunal correctionnel de Laval. Le 16 septembre 2021, elle s'est endormie au volant. 27 enfant avaient été blessés.

Ce matin du 16 septembre, l'an dernier à Changé, un bus TUL a percuté un arbre après une sortie de route. À son bord : 49 enfants qui se rendaient au collège Jules Renard. Certains assis, d'autres debout. 27 d'entre eux ont été blessés. Ce mardi au tribunal correctionnel de Laval, la conductrice du bus, qui ce jour-là s'est endormie, a pu s'exprimer et renouveler ses excuses aux familles. Elles étaient nombreuses sur les bancs de la salle d'audience.

La vidéo de l'accident diffusée au procès

Amélie est une maman inquiète. Sa fille n'est toujours pas retournée au collège depuis l'accident. "Elle a été beaucoup hospitalisée et elle ne va pas bien. Elle a peur de tout maintenant. Elle a peur qu'on meurt. Si elle m'appelle et que je ne réponds pas immédiatement, elle est en panique parce qu'elle pense que j'ai eu un accident" raconte-t-elle.

Jeanne a voulu assister à l'audience. Aujourd'hui la collégienne va mieux. "J'ai eu une bosse, des égratignures, mais sinon ça va. Au début, c'était un peu dur, mais avec le temps c'est mieux". Lors de l'audience, la vidéo produite par la caméra embarquée sur la conductrice a été visionnée. On la voit bailler, les paupières lourdes et s'endormir avant de percuter un arbre.

De la bienveillance entre les enfants et la conductrice

Un moment difficile mais nécessaire pour Martine, une mère de famille. "On espère que tout le monde va pouvoir se reconstruire, chacun de son côté" souffle-t-elle. Oublier ce traumatisme, c'est le difficile travail de la conductrice de 29 ans. "_Je suis suivie par une psychologue et un psychiatre que je vois tous les quinze jours_. On m'a conseillé aussi de sortir, de prendre soin de moi, de faire des activités avec mon compagnon parce qu'au début, je me suis enfermée sur moi-même. J'arrêtais même de contacter mes collègues. J'essaye de ne pas m'isoler" déclare-t-elle à France Bleu Mayenne.

A la fin du procès, la jeune femme est allée voir certains enfants. Beaucoup de bienveillance des deux côtés et des excuses à nouveau formulées. Un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de conduite de bus ont été réclamés par le ministère public. 10.000 euros d'amende avec sursis contre Keolis et Laval Agglomération. La décision de justice sera maintenant rendue le 13 septembre par le tribunal correctionnel de Laval.

