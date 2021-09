Accident de bus à Changé : le transport des élèves debout remis en question

Plusieurs bus scolaires des Transports Urbains Lavallois (TUL) ne disposent pas d'autant de places assises que d'élèves. C'est le cas sur les deux lignes entre Changé et le collège Jules Renard à Laval. Le matin, les enfants montent dans des bus de ville dédiés aux scolaires. Ce vendredi, au lendemain de l'accident, la question de la sécurité des enfants est centrale. "Ceux qui étaient assis et attachés avaient moins de risques de blessures, et ça s'est avéré", explique Arnaud Leguy, chef de l'établissement Jules Renard à Laval. Au total, l'accident a fait 28 blessés - 27 enfants et la conductrice - dont deux gravement.

On veut faire évoluer les dispositions de sécurité dans le bus. - Arnaud Leguy, principal du collège Jules Verne

Depuis sa prise de poste en 2018, Arnaud Leguy assure que cette question de la sécurité revient régulièrement sur la table. "On a un échange constant avec Laval Agglomération qui est en responsabilité du transport des collégiens avec le conseil départemental, assure-t-il. On veut faire évoluer les dispositions de sécurité. On aimerait bien que des signes nous encouragent davantage à nous dire que demain, si un accident de la route survient, les conditions de sécurité sont les plus optimales." Ce vendredi, une réunion a été organisée au sein même du collège Jules Renard entre, notamment, le principal Arnaud Leguy, Florian Bercault, président de Laval Agglo et Isabelle Fougeray, vice-présidente de l'agglo en charge des transports.

Arnaud Leguy, principal du collège Jules Renard à Laval. © Radio France - François Ventéjou

Pas de réaction sur la sécurité pour Laval Agglo

Les représentants de Laval Agglo rencontrés n'ont pas souhaité s'exprimer de vive voix. Ils se sont contentés d'un communiqué ce vendredi soir, sans jamais évoquer la question sécuritaire. "L'ensemble des élus et collectivités expriment en premier lieu leurs pensées et leur soutien aux collégiens impliqués dans l'accident, à leurs familles, leurs proches, leurs camarades. Ils partagent l'émotion suscitée par cet événement et ils souhaitent un prompt rétablissement à tous les blessés, est-il écrit. Laval Agglomération a demandé à son délégataire TUL – Kéolis Laval – la mise en place dès jeudi soir, d'agents pour accompagner le retour des usagers sur cette ligne. Nous assurons les familles et proches des enfants de notre écoute et de notre mobilisation tout au long des prochaines semaines." De son côté, le directeur des TUL n'a, pour l'instant, pas souhaité s'exprimer.