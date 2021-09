Accident de bus à Changé : "Des cris, des pleurs, la panique" pour les enfants présents

Un accident de bus scolaire a fait 28 blessés - 27 enfants et la conductrice - ce jeudi matin, à Changé. Les victimes ont été transportées vers la polyclinique et l'hôpital par la centaine de pompiers mobilisés. Les parents sont vite arrivés sur place pour prendre en charge leur enfant.

"Les cris, les pleurs, la panique." David a été l'un des premiers à arriver sur le lieu du drame. Vers 8 heures ce jeudi matin, un bus scolaire de l'agglomération lavalloise a fait une sortie de route en plein lotissement à Changé. Sur les 48 élèves présents à bord, 27 sont blessés dont deux dans un état plus grave. La conductrice est légèrement touchée. Les 21 autres élèves, indemnes, ont été pris en charge par la sécurité civile dans le cadre du plan ORSEC. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place dans la salle de l'Atelier des arts vivants, à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident.

J'avais envie de faire un câlin à chaque enfant. - David, l'un des premiers sur le lieu du drame

Le bus s'est encastré dans un talus bordant le trottoir, rue des Bordagers. À l'intérieur du bus au moment de l'accident : des élèves se rendant au collège Jules Renard à Laval. David, ancien accompagnateur social à l'école primaire, connaît beaucoup de ces enfants. Il est arrivé très vite sur le lieu du drame. "De voir un bus dans cette position, c'est impressionnant, témoigne-t-il. Des gens qui étaient sur un chantier sont venus les extraire et les aider à sortir. J'étais plus là pour les rassurer, mon visage est familier pour eux, j'ai un côté grand frère. J'avais envie de faire un câlin à chacun."

Le bus a été dégagé près de 5 heures après l'accident. © Radio France - François Ventéjou

"Ma fille a peur de reprendre le bus"

Les blessés les plus importants ont été transportés sur des brancards vers la polyclinique du Maine et l'hôpital de Laval par la centaine de pompiers mobilisés. Sandrine, maman d'une jeune collégienne, est présente au pied d'un véhicule de secours, elle envoie des bisous à sa fille. "Elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'un accident venait de se produire. J'ai minimisé la chose au départ, puis elle a insisté me disant qu'elle avait très peur, explique Sandrine. Heureusement les blessures ne sont pas trop graves. Elle souffre au niveau de la cage thoracique."

Vers 12h30, plus de quatre heures après l'accident, Tanguy est venu chercher sa fille de 11 ans, indemne dans l'accident. "Forcément elle est très choquée, raconte-t-il. Elle a peur de reprendre le bus demain. Mais il n'y a pas le choix, ce sera compliqué mais il faudra le reprendre. Maintenant on va essayer de parler avec elle. On nous a remis un numéro de téléphone de psychologue, comme ça s'il y a toujours un traumatisme sur la durée, on sait vers qui se tourner."