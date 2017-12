L'identification des victimes de l'accident de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, a été "menée à bien", indique ce vendredi matin la préfecture, après la collision entre un bus scolaire et un TER qui a fait 4 morts et 20 blessés dont 8 en urgence absolue.

L'identification de toutes les victimes de l'accident de bus survenu hier à Millas, près de Perpignan, est terminée, a annoncé ce vendredi matin la préfecture des Pyrénées-Orientales. "L'identification des familles a été menée à bien, si bien que l’information des familles, rassemblées pour les situations les plus sensibles, a été rendue possible, avec l’autorisation du procureur de la République de Perpignan", indique un communiqué.

Quatre morts, 24 blessés

Le bilan de cette collision entre un bus scolaire, survenue ce jeudi aux alentours de 16h10 entre le collège Christian Bourquin de Millas et les communes de Saint-Féliu-d'Amont et Saint-Féliu-d'Avall, est désormais de quatre morts et 20 blessés dont 8 en urgence absolue, 12 autres en urgence relative. Les victimes ont été transférées vers les centres hospitaliers de Perpignan, Toulouse et Montpellier.

Le collège de Millas sera ouvert ce vendredi "pour que les élèves puissent libérer leur parole", a annoncé le rectorat de la région Occitanie jeudi soir. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer sera présent sur les lieux. Ce vendredi également aura lieu une collecte de sang à Saint-Féliu-d'Amont, la commune où vivent les victimes, pour leur venir en aide, à partir de 8h30. Jeudi soir, plus de 300 personnes ont déjà été reçues par des médecins et des infirmiers psychologues.

à lire Accident de Millas : les réactions des élus et des personnalités

Dysfonctionnement technique ou erreur humaine ?

Les enquêteurs doivent désormais déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident. Les gendarmes tentent de savoir si l'accident est lié à un dysfonctionnement des barrières ou à une erreur humaine, si éventuellement d'autres autocars sont en cause. Tous les témoignages sur place sont recueillis ; mais pour l'heure la conductrice du bus, elle aussi gravement blessée, ne peut pas être entendue. En revanche, des analyses toxicologiques et d'alcoolémie ont été menées sur elle.

Les enquêtes commencent tout juste et pourraient prendre du temps, a prévenu jeudi soir le procureur de la République. Ce que l'on sait de façon certaine, c'est que le passage à niveau où s'est produit la collision était muni de deux barrières et de feux automatiques. Selon la SNCF, cette barrière n'a jamais été considérée comme particulièrement accidentogène, et le TER roulait à une vitesse normale de 80km/h. Une caméra en trois dimensions va être utilisée sur les lieux de l'accident pour reconstituer la scène.

"Les clignotants ne se sont pas allumés"

Plusieurs témoins affirment que la barrière ne s'est pas refermée. Interrogée par France 3, la grand-mère d'une collégienne blessée dans la collision raconte que "les clignotants qui s'allument normalement ne se sont pas allumés. La conductrice est alors passée, elle s'est arrêtée à moitié, et c'est là que le train l'a percutée. C'est ce qu'a dit ma petite-fille", explique-t-elle.

Un autre parent d'élève, Samuel, interrogé par France Bleu Hérault, explique avoir reçu une photo envoyée par son fils sur les lieux de l'accident : "Quand j'ai vu la photo, j'ai compris qu'il y avait un grave souci donc je suis parti directement (...), ce qui m'a surpris sur la photo qu'on a reçue, c'est qu'en fait, la barrière est complètement relevée, il n'y a pas de barrière cassée. Donc on va laisser faire l'enquête".