Accident de bus à Lucéram : le véhicule sort de la route et tombe en contrebas

Un peu avant 20 heures, un bus est sorti de la route 2566 sur la commune de Lucéram et a chuté en contrebas de la chaussée, d'une trentaine de mètres. Seule la conductrice était à bord. Consciente à l'arrivée des secours, elle souffre de multiples fractures et se trouve dans un état grave. Le véhicule n'avait pas de passagers. Les premières constations ne permettent pas de comprendre ce qui s'est passé. Les pompiers sont sur place et on déployés 6 engins et une quinzaine d'hommes.

ⓘ Publicité