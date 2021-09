Accident de bus scolaire à Changé : l'Anateep dénonce un "détournement de la réglementation"

De nombreuses questions restent en suspens, une semaine après l'accident de bus scolaire à Changé. Il transportait 48 enfants au collège Jules Renard de Laval : 27 d'entre eux ont été blessés dans cet accident, ainsi que la conductrice du bus. La plupart des collégiens voyageaient debout ce jour-là dans ce bus du réseau TUL, alors qu'ils auraient dû être assis, selon Christophe Trebosc. Le secrétaire général de l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (Anateep) était l'invité de France Bleu Mayenne ce jeudi 23 septembre.

"Il aurait fallu que tous les enfants soient transportés en autocar sur ces lignes"

Le bus scolaire qui a fait une sortie de route à Changé le jeudi 16 septembre était un bus du réseau TUL qui se rendait au collège Jules Renard à Laval. Comme dans tous les bus urbains, il est composé de places assises et debout. "Nous sommes face à un détournement de la réglementation", affirme Christophe Trebosc sur France Bleu Mayenne. Selon le secrétaire général de l'Anateep, il s'agit bien d'une ligne de transport scolaire. "On le voit très bien par rapport aux horaires qui sont affichés sur la ligne du réseau : il s'agit d'un circuit de transport scolaire qui dessert l'établissement, qui ne fonctionne pas pendant les vacances, qui ne fonctionne que pendant le temps scolaire. Donc, on est vraiment dans la définition du transport scolaire qui est précisé dans l'article L. 3011-7", souligne-t-il.

Qui dit transports scolaires, dit transport d'enfants et donc comme le précise le code de la route, le transport d'enfants est un transport assis.

Christophe Trebosc, secrétaire général de l'Anateep

Ces lignes auraient donc dû être assurées par des autocars et non par des bus, selon Christophe Trebosc. "L'accident a eu lieu près de Laval, mais il aurait pu arriver ailleurs. Il y a encore de nombreuses intercommunalités en France qui font du transport scolaire avec du bus, alors qu'elles devraient le faire avec des autocars", pointe-t-il du doigt.

Contactée par France Bleu Mayenne, Laval Agglomération, en charge des bus TUL, ne souhaite toujours pas s'exprimer au sujet de la sécurité de ces bus scolaires.