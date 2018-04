Creil, Oise, France

Le bus circulait en direction de Paris, il transportait une quarantaine de personnes. Il s'agit d'un car de substitution affrété par la SNCF pour remplacer des trains après un accident de personne à Orry La Ville dans l'Oise. Seul en cause, le car aurait glissé sur la chaussée à hauteur d'un rond point près de la base aérienne de Creil. Le dépistage d'alcoolémie sur le conducteur est négatif. Selon la police de Creil, les conditions de circulation étaient mauvaises à cause de la pluie et le bus a glissé avant de se coucher sur la route. Parmi les passagers il y avait de jeunes étudiants candidats au concours d'entrée de l'Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Amiens ( l'Esad ). 18 personnes ont été légèrement blessées dans l'accident.