Une dizaine de blessés sur un accident de bus BlaBlaCar sur l'autoroute A7 à Mornas

Un accident de bus BlaBlaCar est survenu ce samedi soir sur l'autoroute A7 au niveau de Mornas, (Vaucluse), dans le sens Sud-Nord. Trente-sept passagers étaient à bord du véhicule au moment de l'accident, neuf d'entre eux sont sont légèrement blessés et pris en charge par les secours. Le véhicule était seul en cause au moment de l'accident. Selon les premiers éléments de Vinci autoroutes, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et fait une sortie de route. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues. La voie de droite de l'autoroute est actuellement neutralisée et la circulation se fait sur deux voies. Vinci Autoroutes appelle à la plus grande prudence autour de cette zone.

ⓘ Publicité