Accident de car à Port-Brillet : le tribunal de Laval condamne le conducteur à 4 mois de prison avec sursis

Le conducteur de car scolaire de 62 ans qui avait eu un accident en octobre 2020 alors qu'il conduisait une quarantaine de collégiens, a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire est suspendu pendant 8 mois et il a l'interdiction de conduire un car scolaire pendant 2 ans.

Pas la place de doubler

Ce mercredi 14 octobre au matin, le conducteur décide de doubler un tracteur et sa remorque et termine sa course en partie dans le fossé gauche. Le tribunal a retenu le caractère dangereux de ce dépassement, expliquant qu'il n'avait pas la place de double : sur une route de 5,20 mètres de large, le car mesure 2,55 mètres de large et le tracteur, 2,75 mètres. "J'avais la place, je vous l'assure", insiste le conducteur pendant l'audience devant le tribunal de Laval ce mardi 6 septembre. "J'ai dépassé la moitié du convoi agricole quand j'ai senti ma roue arrière gauche se décrocher de la chaussée. Il s'est passé quelque chose sur cette que je n'explique pas."

"Ce qui devait arriver arriva"

La présidente du tribunal pointe du doigt la bruine et l'humidité de la chaussée en ce matin et met en avant sa mauvaise conduite rapportée par les collégiens et leurs parents avant l'accident. Certaines mères rapportent les propos de leurs enfants à l'égard du conducteur. "Les enfants disaient qu'il conduisait comme un taré, rapportent des parents. Ils nous disaient 'on va avoir un accident on le sent'". "Ce qui devait arriver arriva", ajoute à l'audience la procureure. "Je ne suis pas un fou du volant", insiste le conducteur de car à la barre.

Les enfants choqués et traumatimés

Aujourd'hui, il dit ne plus être capable de conduire, être sous antidépresseurs et anxiolytiques depuis l'accident et avoir pris sa retraite militaire. Il a néanmoins était condamné à l'interdiction de conduire un car scolaire pendant 2 ans. Une décision qui soulage les parents présents à l'audience. "C'est ce qu'on demandait, le but c'était qu'il ne conduise plus d'enfants", soufflent-ils. Ils regrettent le fait que le conducteur ne se soit pas excusé à la barre. "Il ne nous a pas aidés au moment de l'accident, ajoute un des collégiens. Il est resté dehors à la porte et on est descendus tous seuls, on s'est débrouillés alors que c'était la panique. _Si un élève était mort, il ne s'en serait jamais rendu compte.__"_Les parents racontent que leurs enfants restent pour certains traumatisés par cet accident. "J'ai changé ma façon de conduire pour anticiper davantage et ne pas donner de coups de violents sinon ma fille a peur."