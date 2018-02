Rochefort, France

Quasiment deux ans après le drame de Rochefort et la mort de six adolescents, le BEA-TT, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre vient de rendre un rapport. Des recommandations pour essayer d'éviter le drame du 11 février 2016 : la ridelle d'un camion-benne, la porte latérale de la benne, restée ouverte à l'horizontale, avait éventré un car scolaire et tué six adolescents.

Des alarmes qui ne pourront pas être désactivées

Il recommande "de rendre obligatoire l'installation, dans la cabine des camions, d'alarmes sonores et visuelles". Elles seraient chargées d'avertir le conducteur que ses ridelles ne sont pas dans leur position normale pour rouler - le même genre d'alarme qui nous signale qu'une portière est mal fermée par exemple. Et le BEA prévient que ces alarmes "ne devront pas pouvoir être désactivées".

Il suggère également - autre proposition - que "ces alarmes soient complétées, voire remplacées, par un dispositif qui empêche le camion de rouler, ou qui le limite à une vitesse très faible (par exemple 5 km/h) si une ridelle est restée ouverte".

Des dispositifs qui auraient permis d'éviter le drame

Le Bureau d'Enquête sur les Accidents estime que de tels dispositifs auraient permis d'éviter le drame de Rochefort... Car ses conclusions techniques confirment celles de la gendarmerie : "la cause directe de l'accident est le dépassement, en largeur, du gabarit du camion", conjuguée à d'autres facteurs comme l'obscurité, la bruine, et surtout "l'absence de dispositif d'alerte pour prévenir le conducteur que la ridelle était restée ouverte", écrivent les experts.

L'instruction, quant à elle, est toujours en cours. Après l'accident, le chauffeur du camion a été placé sous contrôle judiciaire en région parisienne. Aucune charge n'a été retenue contre le chauffeur du car scolaire.