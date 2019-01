Accident de car de Montflovin: un rapport technique revient sur les causes du drame

Par Christophe Mey, France Bleu Besançon

L'accident de car scolaire avait causé la mort de deux adolescents de 12 et 15 ans le 10 février 2016: presque 3 ans après le drame, un rapport technique du Bureau d' Enquête sur les Accidents de Transport Terrestre détaille les causes de l'accident, des causes multiples, dit le rapport.