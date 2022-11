Accident de car de Puisseguin : "il y a un espoir" pour les parties civiles qui attendent toujours un procès

"Nos proches sont morts dans les normes, mais ces normes ne nous conviennent pas" soutient Karine, présente ce jeudi matin au tribunal de Bordeaux pour assister à l'examen en appel du non-lieu prononcé dans l'affaire Puisseguin en 2021. Cinq personnes de sa famille étaient dans le car de personnes âgées qui est entré en collision avec un camion le 23 octobre 2015. L'accident a fait 43 morts et 8 blessés. Six ans plus tard, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles et le parquet ont fait appel de la décision.

Ce jeudi matin devant une salle d'audience du tribunal de Bordeaux, une quarantaine de personnes qui se sont porté parties civiles dans l'affaire de l'accident de car de Puisseguin, attendent patiemment de pouvoir entrer. Jusqu'à vendredi, la chambre de l'instruction procèdera à l'examen de l'ordonnance de non-lieu en appel du juge d'instruction de Libourne. Avec peut-être à la clé, la possibilité qu'un procès ait lieu. Maître Mescam est une des avocates des parties civiles et estime qu'il faut chercher les responsables de ce drame : "Depuis sept ans, on nous dit que la seule personne qui pourrait être retenue responsable est le conducteur du poids lourd, qui est aujourd'hui décédé. Or personne n'est mort dans le choc de l'accident. Ce qui a tué, c'est le feu, et depuis le début ont dit que cet embrasement dans le bus n'est pas normal."

Selon l'avocate, le feu s'est répandu trop rapidement pour que les normes de sécurité aient été respectées. Elle espère que la chambre de l'instruction donne les moyens de déterminer toutes les responsabilités dans ce drame. "On se dit qu'il y a peut-être une obligation pour Mercedes, le constructeur du bus d'assurer la responsabilité des passagers qui vont être transportés". L'attente est très présente du côté de Raymond Silvestrini, rescapé de l'accident : "On est un peu dans le vague. Il faut qu'il y ait une fin mais ça nous angoisse jusqu'au bout. Même si on a rien a gagné pour un accident de cette sorte, on doit aller jusqu'au bout".