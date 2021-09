Accident de car de Rochefort : le groupe Eiffage pourrait être mis hors de cause

Plus de cinq ans après l'accident de car de Rochefort, qui avait coûté la vie à six adolescents, l'enquête touche à sa fin. Les avocats ont pris connaissance cette semaine du réquisitoire définitif du parquet, qui propose de ne pas poursuivre le groupe Eiffage, employeur du chauffeur mis en cause.